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Мотоциклист насмерть сбил мужчину на проспекте Ветеранов в Петербурге

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Мотоциклист насмерть сбил мужчину на проспекте Ветеранов в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Мотоциклист на Suzuki сбил пешехода на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в ночь на 27 июля в Кировском районе. За рулем мотоцикла находился мужчина 1985 года рождения. Он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По данным полиции, мужчина получил тяжелые травмы. Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть пострадавшего. По факту ДТП проводится проверка, личность погибшего пока не установлена, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на Шлиссельбургском шоссе мотоциклист сбил подростка, пострадавший попал в больницу.

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