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Самый большой Андреевский флаг развернут моряки в Кронштадте

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Самый большой Андреевский флаг развернут моряки в Кронштадте

Санкт-Петербург, 27 июля. Моряки Кронштадта в преддверии Главного военно-морского парада решили развернуть самый большой Андреевский флаг, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На Якорной площади в Кронштадте собрались десятки моряков. Они готовятся развернуть самый большой Андреевский флаг. Его вес составит 300 килограммов, длина флага — 65 метров, а его ширина — 43 метра.

Самый большой Андреевский флаг развернут моряки в Кронштадте

Чтобы сшить такое полотно, понадобилось 70 полос ткани по 40 квадратных метров. Организаторы акции планируют поставить всеросскийский рекорд, они пригласили представителя «Книги рекордов России». 

Напомним, что 28 июля в Петербурге состоится Главный военно-морской парад, который можно увидеть на больших мультмедийных экранах.

Для петербуржцев организовали бесплатные автобусы, чтобы добраться в Кронштадт и увидеть парад.

Самый большой Андреевский флаг развернут моряки в Кронштадте

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