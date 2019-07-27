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Пассажир избил петербургского кондуктора из-за 40 рублей

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Пассажир избил петербургского кондуктора из-за 40 рублей

Санкт-Петербург, 27 июля. Пассажир набросился на кондуктора троллейбуса с кулаками в Петербурге из-за того, что женщина не вернула ему деньги за билет, сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел 24 июля в троллейбусе №45. Неизвестный мужчина устроил скандал с кондуктором, после чего ударил женщину. Удар был такой силы, что кондуктор откинулась назад и ударилась головой о поручень.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в троллейбусе. Как сообщают пользователи, кондуктор попала в больницу, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге покупатель избил продавца продуктового магазина и скрылся с неоплаченным товаром.

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