Синоптики пообещали петербуржцам жаркую погоду на выходных

Санкт-Петербург, 27 июля. Синоптики сообщили, что в выходные в Петербурге будет стоять настоящая жара. 27 июля воздух прогреется до 30 градусов тепла.

28 июля в Петербурге столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла. Ветер подует с северо-востока со скоростью до 7 метров в секунду.

Метеорологи предупредили, что в воскресенье возможны небольшие осадки. Жара в городе легче всего переносится у воды.

Ранее сообщалось, что самым теплым днем в Петербурге стало 26 июля, воздух прогрелся до 31 градуса.