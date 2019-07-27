Беглов сообщил о разрыве контракта с «Капитал Стройиндустрия»

Санкт-Петербург, 27 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте» о своей поездке на строительную площадку школы №406 в Пушкине.

Градоначальник проинспектировал ход строительства пушкинской школы. Он отметил, что подрядчик «Капитал Стройиндустрия» сорвал сроки реконструкции и к 1 сентября сдать объект не успевает.

Беглов напомнил, что это не первый перенос сроков сдачи школы в эксплуатацию. Власти Петербурга предпримут жесткие меры в отношении подобных организаций.

«Я принял решение разорвать контракт города с этим подрядчиком. Ставлю задачу комитету по строительству внести информацию в реестр недобросовестных поставщиков и не допускать такие компании к работам на объектах госзаказа», — написал Беглов.

О проблеме недобросовестных подрядчиков глава Петербурга сказал накануне. Он подчеркнул, что тем, кто «обманывает и жульничает», нельзя давать ни одного заказа.

При этом петербургские власти со своей стороны выполняют все обязательства, в том числе выделены средства на завершение долгостроев.