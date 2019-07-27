Петербуржцы предложили Беглову открыть музей индустриального наследия

Санкт-Петербург, 27 июля. Ветераны завода им. Климова обратились к главе города Александру Беглову с предложением создать музей индустриального наследия.

В обращении на имя Беглова отмечается, что вопрос о воссоздании в городе музея прикладных знаний, основанного в 1870 году, поднимался много лет назад. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки, передает «Петербургский дневник».

Петербуржцы предложили открыть музей на старой площадке Завода им. Климова на Кантемировской улице, 11.

Однако, как отмечает издание, планы могут не сбыться, так как днем ранее стало известно, что завод продал старую площадку одной из крупных московских строительных компаний. Лишь одно здание, фасад которого выходит на площадь Академика Климова и Большой Сампсониевский проспект, остается за «ОДК-Климов».

Главный научный сотрудник Отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени Маргарита Штиглиц подчеркнула, что в Петербурге должен быть современный музей индустриального наследия, как, например, в Гамбурге, Манчестере и других крупных промышленных центрах. По ее мнению, в Петербурге есть множество мест, где может располагаться новый музей. К примеру, Ижорский или Обуховский заводы.