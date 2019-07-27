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Россия

Оргкомитет EuroSkills 2022 создан в Петербурге

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Оргкомитет EuroSkills 2022 создан в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление о создании оргкомитета Чемпионата Европы по профессиональному мастерству.

Организационный комитет Чемпионата Европы EuroSkills 2022 в Петербурге начнет работу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Членами вновь созданного комитета стали руководители органов государственной власти Северной столицы, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, общественники, представители организаций и предприятий, а также соорганизаторы турнира в области профессиональных компетенций — представители Союза Ворлдскиллс Россия и ООО «Экспофорум-Интернешнл». Возглавил комитет глава Петербурга Александр Беглов.

Чемпионат Европы по профессиональному мастерству пройдет в городе на Неве в 2022 году. Это некоммерческий проект, целью которого являются повышение престижа и качества профессионального образования, рост авторитета рабочих специальностей, а также выявление талантливых молодых представителей различных профессий. Лейтмотивом проекта EuroSkills 2022 станут компетенции для цифровой экономики.

Оргкомитет EuroSkills 2022 создан в Петербурге

Как пишет «Газета.ру», Петербург получил статус столицы Чемпионата Европы 2022 года по итогам финального голосования генеральной ассамблеи стран-участниц европейского профессионального движения. Правительство РФ гарантировало участникам и их сопровождающим безвизовый въезд в Россию, а также необлагаемый налогом импорт инструментальных ящиков.

Планируется, что EuroSkills 2022 пройдет на площадке Экспофорума. В нем примут участие молодые профессионалы в возрасте до 25 лет.

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Источник: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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