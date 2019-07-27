Оргкомитет EuroSkills 2022 создан в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление о создании оргкомитета Чемпионата Европы по профессиональному мастерству.

Организационный комитет Чемпионата Европы EuroSkills 2022 в Петербурге начнет работу в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Членами вновь созданного комитета стали руководители органов государственной власти Северной столицы, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, общественники, представители организаций и предприятий, а также соорганизаторы турнира в области профессиональных компетенций — представители Союза Ворлдскиллс Россия и ООО «Экспофорум-Интернешнл». Возглавил комитет глава Петербурга Александр Беглов.

Чемпионат Европы по профессиональному мастерству пройдет в городе на Неве в 2022 году. Это некоммерческий проект, целью которого являются повышение престижа и качества профессионального образования, рост авторитета рабочих специальностей, а также выявление талантливых молодых представителей различных профессий. Лейтмотивом проекта EuroSkills 2022 станут компетенции для цифровой экономики.

Как пишет «Газета.ру», Петербург получил статус столицы Чемпионата Европы 2022 года по итогам финального голосования генеральной ассамблеи стран-участниц европейского профессионального движения. Правительство РФ гарантировало участникам и их сопровождающим безвизовый въезд в Россию, а также необлагаемый налогом импорт инструментальных ящиков.

Планируется, что EuroSkills 2022 пройдет на площадке Экспофорума. В нем примут участие молодые профессионалы в возрасте до 25 лет.