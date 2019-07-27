Медведев утвердил Беглова в составе госкомиссии по вопросам развития Арктики

Санкт-Петербург, 27 июля. Глава Петербурга Александр Беглов вошел в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Как сообщает пресс-служба администрации города, кандидатуру Беглова утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В Смольном отметили, что Петербург является крупнейшим центром по изучению и освоению Арктики и Антарктики. В апреле прошел V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», участие в котором принял президент РФ Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, на площадке Арктического форума Беглов, в частности, встретился с главами арктических регионов. По словам градоначальника, научная, образовательная и технологическая база Петербурга позволяет сделать его центром работ по освоению Арктики.