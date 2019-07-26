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Площадку школы в Колпино полностью благоустроят к новому учебному году

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Площадку школы в Колпино полностью благоустроят к новому учебному году

Санкт-Петербург, 26 июля. Ученики школы №452 в Колпино смогут сыграть в футбол на отремонтированной площадке уже в новом учебном году.

Спортивная площадка находилась в аварийном состоянии. В конце июня двор школы №452 посетил в рамках объезда района глава Петербурга Александр Беглов. Он распорядился, чтобы площадку подготовили уже к новому учебному году.

Ремонт спортплощадки был запланирован только в 2021 году. Это связано с тем, что площадка находится на территории квартала «Красный кирпичник», который попал под программу реновации. Уже через месяц после визита градоначальника некогда аварийная площадка преобразилась, передают «Невские новости».

Житель Колпино Алексей Крупнов рассказал, что Беглов «нашел спонсоров, которые согласились помочь с обустройством территории. В результате был установлен новый забор и футбольные ворота, в столице заказали две баскетбольные стойки. Тренажеры также привели в порядок.

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Источник: Невские новости
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