Жара 26 июля побила температурный рекорд в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Самым жарким днем июля стала пятница, сообщил синоптик Михаил Леус. Столбики термометров поднялись до отметки 31 градус.

Антициклон принес в Петербург аномальную жару, после 18.00 специалисты зафиксировали 31 градус тепла. Жители Северной столицы спасаются от духоты у воды.

На берегу Финского залива и у городских фонтанов много людей. Однако с 29 июля в городе снова похолодает. В Петербург придут дожди, температура воздуха будет на уровне 16 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в июле аномальная жара пришла во Францию. В последние дни синоптики зафиксировали сорокаградусную жару в Париже и еще в 50 городах.