Посетители Ленинградского зоопарка заставили медведя нырять за мороженым

Санкт-Петербург, 26 июля. Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о неприятном случае, связанном с медведицей Хаарчаной, которую посетители пытались заставить прыгать в воду.

Инцидент произошел после того, как белая медведица высыхала у бассейна. Дети хотели, чтобы животное снова прыгнуло в воду. Они громко кричали в сторону зверя.

Тут одна из посетительниц бросила в воду стаканчик мороженого, медведица бросилась за лакомством. Посетители хотели, чтобы она снова прыгала в воду.

«Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться?» — спросили возмущенные посетители у сотрудников зоосада.

На что им ответили, что «животные никому ничего не должны». В комментарии на странице Ленинградского зоопарка отмечается, что посетителям представилась возможность понаблюдать за животными, а не принуждать их что-то делать.

Кормление животных категорически запрещено, это может привести к проблемам с пищеварительной системой у хищников, пояснили эксперты.