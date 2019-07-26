Главный парад ВМФ покажут на мультимедийных экранах в Петербурге и Кронштадте

Санкт-Петербург, 26 июля. Главный военно-морской парад в Петербурге будет транслироваться на мультимедийных экранах, сообщили в городском комитете по взаимодействию со СМИ.

Парад ВМФ можно увидеть 28 июля на крупноформатных экранах на Дворцовой и Биржевой площадях. Экраны также установили в Петровском парке и на форте «Константин» в Кронштадте.

Жители Невского проспекта, Сенной площади, Литейного и Каменноостровского проспекта увидят морской праздник на небольших экранах. Петербургские власти напомнили, что с 11.00 до 13.00 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

В это же время на участке ЗСД в Петербурге сделали бесплатный проезд, это связано с проведением праздничных мероприятий. Для желающих организовали бесплатные автобусы на парад в Кронштадт.