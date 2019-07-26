Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Двое туристов из Китая подрались с россиянкой в очереди в «Царское Село»

31
0 Оставить комментарий

Двое туристов из Китая подрались с россиянкой в очереди в «Царское Село»

Санкт-Петербург, 26 июля. Сотрудники вневедомственной охраны 25 июня задержали двух туристов из Китая, которые устроили драку с россиянкой в Пушкине.

Инцидент произошел возле музея-заповедника «Царское Село». Азиатские туристы устали от длинной очереди, они поссорились со стоявшей рядом туристкой из другого региона России, пишет издание «Петербургский дневник».

Один из мужчин сначала толкнул локтем девушку, а второй повалил ее на землю и начал бить. Пострадавшая стала звать на помощь, на ее защиту встали очевидцы. Кто-то вызвал охрану.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей, пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали тупую травму живота, отмечает «Комсомольская правда — Петербург».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров