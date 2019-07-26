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Беглов проинспектировал строительство школы на проспекте Космонавтов

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Беглов проинспектировал строительство школы на проспекте Космонавтов

Санкт-Петербург, 26 июля. Глава Петербурга Александр Беглов проверил строительство школы на проспекте Космонавтов, которая откроется досрочно.

Работы планировалось завершить к декабрю 2019 года, но подрядчик сумел наладить работу таким образом, что образовательное учреждение сдадут на четыре месяца раньше.

«Подрядная организация выполнила свои обязательства, и ко второму сентября досрочно школа будет введена», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Школа рассчитана на 825 мест, в ней есть два бассейна, здесь появится музей космонавтики в честь Героя СССР Сергей Крикалева. Глава Петербурга распорядился ввести объект в эксплуатацию до 1 сентября.

Ранее Беглов заявил о том, что власти Петербурга будут применять жесткие меры в отношении подрядных организаций, которые срывают сроки строительства важных социальых объектов.

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