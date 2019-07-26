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Беглов пригрозил разорвать контракты с недобросовестными подрядчиками

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Беглов пригрозил разорвать контракты с недобросовестными подрядчиками

Санкт-Петербург, 26 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что власти будут жестко поступать с подрядчиками, которые не выполняют обязательства.

Градоначальник проинспектировал ряд строящихся и реконструируемых объектов в Пушкинском районе. Он прокомментировал ситуацию с гимназией № 406.

«Мы будем очень жестко поступать с теми подрядными организациями, которые обманывают, жульничают и не выполняют обязательства, сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Беглов пригрозил разорвать контракты с недобросовестными подрядчиками

Глава Петербурга отметил, что власти выполняют все обязательства — были выделены средства на завершение долгостроев. В декабре правительство объяснило подрядчикам, что им дается шанс доказать свой профессионализм. Однако некоторые объекты по-прежнему недостроены.

«Мы решили принять меры. А именно разорвать контракты», — сказал Беглов.

Он добавил, что к тем компаниям, которые срывают графики ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, будут применены штрафные санкции.

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