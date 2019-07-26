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Стали известны самые популярные имена для детей в Петербурге

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Стали известны самые популярные имена для детей в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Александр и Софья стали самыми популярными именами для новорожденных в первом полугодии 2019 года в Петербурге, сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Мальчиков часто называли Михаилом и Артемом, а девочек — Марией и Анной. Востребованными оказались имена Максим, Иван, Дмитрий.

Девочкам давали имена Алиса, Анастасия, Виктория, пишет издание «Петербургский дневник». В профильном комитете добавили, что в прошлом году самыми необычными именами для детей стали мужские Эктор, Златозар, Лесомир, а женские — Рея, Этна, Трина.

Ранее эксперты сообщили о самых популярных специальностях среди абитуриентов в 2019 году. Большинство тех, кто уже выбрал свое будущее, решили учиться на программиста.

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