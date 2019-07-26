Глава жилищного комитета проверил ремонт фасадов исторических зданий в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Глава жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев проинспектировал выполнение капитального ремонта фасадов исторических зданий, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Виктор Борщев проверяет фасады домов в Петроградском районе. Он побывал рядом с домом №13 на набережной реки Карповки, это здание известно как «Дом Ленсовета».

Руководитель профильного комитета проинспектировал также шестиэтажное здание 19 века по Мытнинской набережной. В общей сложности в этом районе должны отремонтировать порядка 50 зданий.

Половина объектов отреставрированы, остальные готовы на 70%. Виктор Борщев отметил, что в 2018 году город не ремонтировал фасады исторических зданий.

Он подчеркнул, что в этом году Смольный выделил более 600 млн рублей на ремонт фасадов. Это связано с изменение политики руководства города. Глава Петербурга Александр Беглов выступает за сохранение архитектурного облика города.