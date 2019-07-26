Дацик обвинил Бортко в предательстве «КПРФ и идеалов товарища Сталина»

Санкт-Петербург, 26 июля. Бывший боец Вячеслав Дацик, известный под прозвищем «Рыжий Тарзан», обратился к кандидату в губернаторы Петербурга и представителю коммунистической партии Владимиру Бортко. Как заявил Дацик на своей странице «ВКонтакте», Бортко «предал КПРФ и идеалы товарища Сталина».

В своем видеообращении Дацик сообщил, что был на митинге, который состоялся на площади Ленина в Петербурге 24 июля. Бывший боец пояснил, что хотел рассказать людям «про наши ценности, про то, как надо жить», однако ОМОН снял его со сцены. По словам «Рыжего Тарзана», он обратился к Бортко с просьбой вывести его на сцену, поскольку кандидат в губернаторы был включен в список выступающих.

«Не выпустил, пришлось прорываться самому», — сказал Дацик.

Также бывший боец прокомментировал выступление Владимира Бортко и заявил, что не услышал в нем «ничего коммунистического». При этом в своем обращении Дацик называл кандидата от КПРФ исключительно «господином».

«Заметьте, вы господин, а не товарищ. Вы такой же либерал, как и «Яблоко». Как вы смеете называть себя коммунистом, предлагая со сцены объединяться со сторонниками гей-пропаганды?!» — возмутился «Рыжий Тарзан».

Бывший боец рассказал, что это именно он предложил со сцены вернуть Петербургу название Ленинград. Кроме того, Дацик сообщил, что у него есть паспорт СССР, с которым он ходит во все суды.

«А вы… Какой же вы коммунист?» — спрашивает «Рыжий Тарзан», обращаясь к Бортко.

По словам Дацика, во время митинга присутствующие хором просили кандидата от КПРФ заявить, что он снимается с выборов, однако Бортко проигнорировал подобные выкрики.

«Видимо, предали КПРФ и идеалы товарища Сталина. Вы такой же спойлер с манией величия, а не кандидат», — заключил Дацик.

Напомним, митинг, который состоялся 24 июля в Петербурге, был устроен оппозицией по московскому сценарию. Отметим, что жители Северной столицы предпочли пройти мимо унылой и бессмысленной акции.