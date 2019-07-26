Пьяная драка закончилась поножовщиной в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Драка с поножовщиной произошла в одной из квартир дома на улице Пионерстроя в ночь на 25 июля, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Молодой парень поссорился с мужчиной 1969 года рождения и нанес ему ножевое ранение. Все участники происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Нападавшему удалось скрыться, пострадавшего госпитализировали с колото-резаными ранами груди. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что петербуржец напал на бармена с ножом. Причины конфликта не сообщаются.