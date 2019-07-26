Дворник развращал второклассника в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Жительница Петербурга обратилась в полицию, заявив, что дворник совершил развратные действия сексуального характера по отношению к ее внуку. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Пенсионерка пояснила, что инцидент произошел около двух недель назад и 25 июля во дворе дома. Мужчина развращал ученика второго класса.

Правоохранительные органы начали проверку по факту заявления, материалы переданы в ГСУ СК РФ по Петербургу. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал женщину на пустыре в Петербурге.