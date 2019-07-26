Беглов объяснил петербуржцам, как пользоваться ЕКП для записи к врачу

Санкт-Петербург, 26 июля. Глава Петербурга Александр Беглов объяснил горожанам, как следует пользоваться Единой карты петербуржца, чтобы записаться на прием к врачу.

Чтобы не терять время в регистратуре, можно воспользоваться терминалом и предъявить ему ЕКП. Эти действия позволят самостоятельно записаться на прием к специалисту.

Временно исполняющий обязанности Петербурга заявил, что бережливый принцип работы поликлиник получит дальнейшее развитие. К 2021 году на новый формат работы должны перейти все учреждения этого вида.

Ранее Беглов пообещал, что очереди на прием к врачу в поликлиниках Северной столицы не будут превышать пяти минут.

Также сообщалось, что Беглов проверил ход подготовки крыш к зимнему сезону. Глава региона уделил особое внимание состоянию кровли в больницах и школах. Об этом писала RT.