Мнение горожан учтут при застройке Петербурга — Беглов

Санкт-Петербург, 26 июля. Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что мнение горожан будет учитываться при застройке Северной столицы.

В эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» глава города рассказал о работе с застройщиками и расширении зеленой зоны. По его словам, власти Северной столицы поддерживают требования петербуржцев по защите зеленых насаждений и созданию новых парковых зон.

«Мы должны создавать зеленые зоны. Уже в этом году принялись за реконструкцию 48 садов и парков. Все парки и сады должны быть освещены. В нашем северном городе темнеет рано, а у жителей должны быть возможность гулять по вечерам», — сообщил Беглов.

Он отметил также, что в Петербурге не должно быть застройки, против которой выступают горожане, однако, есть уже строящиеся объекты и прекратить строительство нельзя. По словам главы города, важно соблюдать баланс между мнением жителей и правами застройщиков.

«Если жители возражают против застройки, значит такое строительство нам не нужно. Сейчас мы ведем переговоры с рядом инвесторов. Им дали разрешение несколько лет назад и они уже вложили немало средств. Нам могут предъявить иски на сумму порядка 12 миллиардов. Ни один инвестор к нам не придет, если начнем запрещать строительство после выданных ранее разрешений. Мы приняли поправки в Генплан, чтобы подобные проблемы в будущем не возникали», — рассказал Беглов.

Глава города подчеркнул, что в ходе переговоров с инвесторами, уже вложившими средства в строительство, им предлагается замена участков для реализации проектов или компенсация понесенных затрат.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что до конца ноября текущего года в Петербурге будут реконструированы чердаки двух тысяч многоквартирных домов для предотвращения образования наледи на из крышах.