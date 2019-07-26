Беглов поделился впечатлениями о встрече с Путиным

Петербург, 26 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» о том, как прошла его последняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

На прошлой неделе глава государства прибыл с рабочей поездкой в Петербурге вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Беглова, они с российским президентом обсудили введение электронных виз на территории Петербурга и образовательные проекты.

«Российский лидер прекрасно понимает специфику Петербурга и Ленинградской области, поэтому имеет положительное отношение к инициативам, направленным на развитие города», — подчеркнул градоначальник.

Он также уточнил, что идея ввести электронные визы не только на территории Петербурга, но и в Ленобласти, принадлежит Путину.

Напомним, 19 июля Путин подписал указ о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области, сообщала «Газета.ру». С 1 октября 2019 года въезд в страну и выезд из нее может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.