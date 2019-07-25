Имена организаторов нелегальных свалок в Петербурге придадут огласке

Санкт-Петербург, 26 июля. Глава Петербурга Александр Беглов намерен ужесточить борьбу с организаторами нелегальных свалок. Для этого предлагается придавать огласке их имена.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» градоначальник обратил внимание на то, что «стоимость рекультивации многолетней стихийной свалки сопоставима со строительством детского садика или школы». Городу приходится тратить деньги на ликвидацию незаконных свалок, вместо того, чтобы построить поликлиники или детские сады.

«Хочу обратить внимание: всех, кто сегодня жульничает, будем строго наказывать вплоть до уголовного дела. Будем показывать в программах. Иванов Иван Иванович, вот он — антигерой. С этим не будем мириться, жестко будем наказывать», — заявил градоначальник.

Беглов поблагодарил активных жителей Петербурга, которые присылают адреса незаконных свалок на его странице в соцсети «ВКонтакте». Петербуржцы опубликовали адреса 36 свалок, спустя неделю восемь из них уже были ликвидированы. Еще 15 незаконных свалок уберут осенью, остальные — в 2020 году.

Неделей ранее Беглов приехал на несанкционированную свалку мусора в Усть-Славянке. В этом районе активно начали строиться новые жилые дома, и соответственно ситуация стала только хуже. Глава города предложил возбуждать уголовные дела в отношении тех физических и юридических лиц, которые складируют мусор в непредназначенных для этого местах.