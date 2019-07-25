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Россия

Беглов пообещал сократить до пяти минут время ожидания врачей в поликлиниках Петербурга

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Беглов пообещал сократить до пяти минут время ожидания врачей в поликлиниках Петербурга

Санкт-Петербург, 25 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ожидание врачей в поликлиниках Петербурга не должно превышать пяти минут. Такое заявление он сделал в эфире канала «78».

Беглов отметил, что до конца текущего года все детские медицинские учреждения и 35 детских поликлиник перейдут на стандарты  бережливых поликлиник.

«Врачи будут работать по правилам «бережливых поликлиник», экономя время пациентов. Ожидание специалиста в детской поликлинике не должно превышать трех минут, а во взрослой — пяти», — сказал временно исполняющий губернатора региона.

Беглов также высказался за разделение очередей между больными и людьми, которые обращаются для получения той или иной справки.

«Важно экономить время для малышей, маленьких жителей нашего города. Есть груднички до двух лет, и есть от двух до семи лет. Когда они пересекаются между собой, возникают трудности», — заключил губернатор.  

Ранее сообщалось, что Беглов посетил кировский район Петербурга.

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Источник: 78
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