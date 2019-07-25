Беглов направит проверяющих в «Народный» после жалоб жителей на антисанитарию

Санкт-Петербург, 25 июля. Глава Петербурга Александр Беглов отреагировал на жалобы жителей Выборгского района Петербурга, которые недовольны соседством с торговым комплексом «Народный».

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» градоначальник озвучили жалобу жителей Выборгского района, которые рассказали, что собственник магазина развел антисанитарию при обращении с пищевыми отходами. Это привело тому, что по микрорайону начали бегать крысы и тараканы.

«Я дам поручение главе района и другим структурам, чтобы они навели там полный порядок. Пригласим прокуратуру и другие структуры», — заявил глава города.

По словам Беглова, тех, кто легкомысленно обращается с мусором, необходимо наказывать штрафом.

Он также напомнил, что в городе сейчас проводится работа по борьбе с нелегальными свалками. Петербуржцы опубликовали адреса 36 полиготов на странице Беглова в соцсетях. Спустя неделю восемь свалок уже были ликвидированы. Еще 15 уберут осенью, остальные – в 2020 году.