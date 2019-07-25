Беглов рассказал о готовности Петербурга к наплыву туристов

Санкт-Петербург, 25 июля. Глава города Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» рассказал о готовности Петербурга принять наплыв туристов после введения электронных виз.

Ведущий программы напомнил, что уже с октября начнут действовать электронные визы на территории Петербурга. Он поинтересовался у градоначальника, сможет ли Петербург вместить всех желающих.

Беглов уточнил, что в этом году поток туристов увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом, когда проходил чемпионат мира по футболу.

«Для нас это очень выгодно, потому что это пополнение бюджета. До 12 млн человек в год — это вполне реальная цифра. И если мы создадим хорошую инфраструктуру, это не будет сложно для самих горожан, особенно проживающих в центре города», — отметил Беглов.

Он подчеркнул, что введение электронных виз позволит развивать различные виды туризма, включая медицинский. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я обращался к Путину, чтобы в Петербурге ввести электронную визу, но Владимир Владимирович меня поправил, сказал, что таким качеством надо наделить и Ленинградскую область», — рассказал градоначальник.

Напомним, 19 июля Путин подписал указ о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области. С 1 октября 2019 года въезд в страну и выезд из нее может осуществляться на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.

Чтобы получить такую визу иностранный гражданин должен заполнить заявление на сайте МИД РФ за четыре дня до своего визита в Россию. Документ выдается на 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. При этом консульский сбор собираться не будет.