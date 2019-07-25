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Беглов: Когда оказываешь помощь, это всегда приятно

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Беглов: Когда оказываешь помощь, это всегда приятно

Санкт-Петербург, 25 июля. Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что ему и его команде приятно оказывать помощь петербуржцам. Об этом он заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

Ведущий программы отметил, что уже стало традицией то, что все озвученные в эфире проблемы находят свое решение. 

«Когда оказываешь помощь, это всегда приятно. Я хочу сказать, что наша команда уже привыкла к этому стилю работы. Мы стараемся в меру своих сил и возможностей как можно больше оказать содействие в решении проблем жителей нашего города», — ответил Беглов.

При этом градоначальник добавил, что вопросами обслуживания жилого фонда должна заниматься не телепрограмма, а управляющая компания, работу которой оплачивают петербуржцы. 

Беглов призвал жителей города чаще обращаться к властям, пообещав решить все вопросы.

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