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Беглов рассказал о строительстве музыкальной школы при пансионе воспитанниц Минобороны

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Беглов рассказал о строительстве музыкальной школы при пансионе воспитанниц Минобороны

Санкт-Петербург, 25 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о результатах визита на Бычий остров, где строится петербургский филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ. По словам градоначальника, было принято решение построить при пансионе музыкальную школу.

«Мы пришли к решению, что здесь необходимо открыть филиал музыкальной школы, чтобы было дополнительное музыкальное образование, которое смогут получить девочки», – пояснил Беглов в видеоролике, который выложила в Сеть его пресс-секретарь Инна Карпушина.

Градоначальник также остался доволен подготовкой города ко Дню Военно-Морского Флота, пишет портал «Невские новости».

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход строительства пансиона воспитанниц военного ведомства в Петербурге. Обустройство инфраструктуры пансиона практически завершено, и в сентябре этого года первые 240 воспитанниц со всех уголков страны приступят к занятиям.

Напомним, пансион воспитанниц Минобороны России был создан в 2008 году на основании распоряжения правительства РФ и приказа министра обороны России в Москве. Воспитанницами пансиона становятся дети военнослужащих, проходящих военную службу в отдаленных гарнизонах, из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга.

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Источник: Невские новости
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