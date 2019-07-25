Словения выдала России обвиняемого в попытке угона Lexus

Санкт-Петербург, 25 июля. В Россию из Словения 25 июля был отправлен молодой человек, которого правоохранительные органы обвиняют в покушении на кражу. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ и 4 статьи 158 УК РФ, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из заявления владельца автомобиля стало известно, что 9 февраля 2017 года в Петербурге преступник вместе с товарищами пытался похитить автомобиль марки Lexus с парковки торгового центра Северной столицы. В итоге злоумышленникам не удалось совершить кражу. Им помешали непредвиденные обстоятельствам, и воры скрылись с места происшествия, сообщают «Невские Новости».

Установлено, что мужчина покинул территорию России и находился в одной из стран Европы. После его объявили в международный розыск, а затем задержали в Словении. В июле 2019 года принято решение о выдаче его правоохранительным органам РФ.