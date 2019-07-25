Сквер у «Библиотекой друзей» в Петербурге благоустроят жители района

Санкт-Петербург, 25 июля. Сквер, который находится рядом с «Библиотекой друзей» в Московском районе Петербурга, решили благоустроить сами жители района. Петербурженка Ольга Колесова, которая живет рядом с библиотекой, подала заявку на участие в проекте «Твой бюджет» в 2017 году. Вместе со своими коллегами, архитекторами Александрой Гетманской и Натальей Парсадановой, она разработала и предложила концепцию благоустройства территории.

Во время объезда Московского района в апреле 2019 года Александр Беглов ознакомился с проектом и внес свои поправки. Глава города предложил учесть желания людей, которые проживают в этом районе, и создать комфортные и безопасные условия для людей в возрасте, а также активную зону для детей и школьников.

«Мы решили благоустроить это место, потому что сами часто гуляем здесь. Идею по реконструкции территории мы представили руководству библиотеки. И проект им понравился, так как он больше других отвечает потребностям читателей», - рассказала Александра Гетманская.

Девушки предлагают оформить фигурные газоны. На территории будут высажены новые разновеликие многолетние растения. Все разрешающие документы уже получены, и производители приступили к разработке малых архитектурных форм.

Проект отличается от других абсолютно новыми функциями, например, тематическая карта достопримечательностей района. Ее разработали сотрудники «Библиотеки друзей». Достопримечательности будут нарисованы на тротуарной плитке, тем самым появится возможность проводить здесь квесты, передает «Петербургский дневник».

Для людей, которые предпочитают тихий и спокойный отдых, установят скамейки рядом с самим зданием библиотеки и в сквере. А также сделают места для игры в шахматы. Для граждан, которые имеют ограничения в движении, и женщин с детьми оборудуют пандусы. Любители активного отдыха смогут легко припарковать свои велосипеды. Также в новом пространстве будет организована особая зона с навесом, где будут проводиться презентации, выставки, встречи с писателями, лекции.

Проект будет иметь и познавательный характер. По всей территории сквера будут установлены буквы, которые складываются в слова, также на них можно будет удобно сидеть.

«Буквы должны были быть с подсветкой и освещать территорию пространства, но в итоге остановились на обычных уличных фонарях», — уточнила одна из авторов концепции будущего сквера.

Около входа в библиотеку появится зона для игр. На асфальте нарисуют классики, и лабиринт. На входе установят ограничители, для того, чтобы здесь не парковались машины. Новое пространство для отдыха откроют 1 сентября.