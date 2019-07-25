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Синоптики обещают, что в пятницу в Петербург придет жара

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Синоптики обещают, что в пятницу в Петербург придет жара

Санкт-Петербург, 25 июля. В Петербурге 26 и 27 июля ожидается летняя жара. Осадков не ожидается, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью ожидается слабый восточный ветер, а днем он усилится и составит 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-17 градусов. Днем в Петербурге станет по-настоящему жарко – столбик термометра покажет 28-30 градусов. Атмосферное давление будет повышенным. 

28 июля синоптики ожидают небольшое снижение температуры до 26 градусов, но будет также безветренно и солнечно.

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