СКР задержал по подозрению в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой ее собутыльника

Санкт-Петербург, 25 июля. Правоохранительные органы задержали предполагаемого убийцу ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, тело которой нашли в Московском районе Петербурга, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Подозреваемым в совершении убийства Григорьевой стал «ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизии», сообщили в ведомстве.

Изначально следователи проверяли различные версии убийства. Сейчас следствие полагает, что преступление было совершено на бытовой почве.

«На данный момент следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми», — отметили в СК РФ.

По данным СКР, активистка вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным. Отмечается, что она выпивала вместе с задержанным.

По данным следствия, пьяный мужчина и активистка поругались, и мужчина нанес своей знакомой не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. Женщина от полученных ранений скончалась на месте.