Петербуржцы прошли мимо бессмысленного и унылого митинга оппозиции

Санкт-Петербург, 25 июля. Согласованная акция, которую провели на площади Ленина петербургские оппозиционеры, воспользовавшись сценарием московских технологов, по задумке организаторов должна была вызвать ажиотаж среди жителей Северной столицы. Однако результат митинга оказался провальным: провокации перформансы и лозунги, опробованные на столичной площади Сахарова 20 июля, не сделали петербургское мероприятие интересным и привлекательным.

Во время акции на сцену выходили политики, некоторые из которых недавно успели оскандалиться. Среди них был и попавшийся на наркотиках депутат петербургского ЗакСа Максим Резник. Также на митинге выступил его коллега и бывший однопартиец Борис Вишневский. Кроме того, на сцену поднялся кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко, который явно чувствовал себя неуютно на данном мероприятии. Все выступающие говорили то, что от них хотели услышать немногочисленные пришедшие: «голосовать надо за любого, кроме нынешнего главы Смольного», «вернем городу свободу слова», «не дадим украсть у петербуржцев выборы», «нужно объединиться» и прочие провокационные слова, которые все уже неоднократно слышали и читали.

Несколько интереснее было слушать менее статусных ораторов, среди которых был, например, активист-градозащитник Красимир Врански. Он последовал примеру столичного оппозиционера Константина Янкаускаса и обратился к полицейским, пристыдив сотрудников правоохранительных органов за «службу режиму». Толпа подхватила провокационные высказывания Врански, однако скандирование и оскорбления полицейских ни к чему не привели: стражи правопорядка спокойно продолжили пропускать людей за рамки и не дали оппозиционерам повода в очередной раз обвинить полицию в «громких задержаниях».

Использовали выступающие в Петербурге и другие лозунги своих московских коллег. Так, в середине мероприятия Борис Вишневский прокричал «Один за всех и все за одного!» Этот клич во время митинга в столице скандировали все, включая блогера Алексея Навального. Не забыл Вишневский выкрикнуть и набившую оскомину фразу про «жуликов и воров».

Также организаторы петербургского митинга смахнули пыль со старого лозунга московской оппозиции «Россия будет свободной!» Его скандировали во время выступления Андрея Пивоварова — экс-главы движения «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского. Кроме того, по примеру столичных оппозиционеров петербургские провокаторы пытались раскачать толпу криками «Позор!», которые звучали каждый раз, когда со сцены произносили слова «Единая Россия».

Активистка объединения «Новый Дворцовый» Мария Новикова сделала реверанс в сторону несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Любови Соболь и вышла на сцену в очках и на шпильках. Если бы Новикова оделась в красное, издалека девушек можно было бы спутать. Похожими Соболь и Новикову делают светлые волосы, нервные жесты, срывающийся голос и упоминания юридического факультета.

Влияние московских оппозиционеров было заметно и среди тех, кто на сцену не поднимался. Например, в толпе ходили люди с украинскими флагами, такими же, как и на столичной акции. Давно известно, что политический конфликт России и Украины – один из программных вопросов несистемных оппозиционеров «демократического» лагеря, которые считают переворот 2014 года «торжеством европейских ценностей» и не скрывают, что хотят подобного в России, пишет Nation News.

Продумали организаторы петербургской акции и более тонкие провокации. Например, в толпе ходили актеры в образах Ленина, Петра Великого и Сталина, а вокруг площади ездил на эвакуаторе броневичок. По задумке организаторов, все это должно было разбавить скуку и создать медийный повод, однако полиция не пустила броневичок на площадь, и «вождь пролетариата» вынужден был перемещаться на своих двоих.

«Вишенкой на торте» петербургского митинга стало спонтанное выступление недавно вышедшего из тюрьмы активиста и борца с дамами, предлагающими интимные услуги за деньги, Вячеслава Дацика. Выйдя на сцену в финале акции, он вскинул руку в нацистском приветствии. Судя по всему, появление Дацика не обрадовало зрителей, однако микрофон у него отбирать не спешили. Есть вероятность, что выступление скандалиста срежиссировали сами оппозиционеры, чтобы намекнуть на некое «единство» и общее недовольство властями не только в демократическом и либеральном сообществе, но и в кругах националистически и патриархально настроенных граждан.

В итоге, несмотря на все усилия организаторов, петербуржцы предпочли пройти мимо унылого и бессмысленного митинга оппозиции: площадь Ленина посетили всего 2,2 тысячи человек, что в шесть раз меньше числа пришедших на московскую акцию. И даже эти немногочисленные «бунтари» поспешили разойтись сразу после окончания мероприятия. Конечно, оппозиционеры наверняка считают причинами провала будний день и плохую погоду, но куда вероятнее, что петербургские активисты просто преувеличили силу своего влияния и недовольство горожан, якобы не поддерживающих действующую команду Смольного.