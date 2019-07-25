Санкт-Петербург, 25 июля. В Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада России. Торжественное мероприятие началось в 11.00. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

После выстрела пушки из Петропавловской крепости, началась разводка Благовещенского и Дворцового мостов. Строй боевых кораблей торжественно прошел под мостами. В параде участвовали более 40 единиц техники со всех 4 флотов и Каспийской флотилии. Репетиция прошла с участием фрегата «Адмирал Касатонов», корвета «Гремящий» и других знаменитых кораблей.

Вместе с ними в мероприятии приняла участие и морская авиация: МиГ 29, СУ 33, ТУ 142 и боевые корабельные вертолеты. Министр обороны Сергей Шойгу принимал парад. Он наблюдал самую яркую часть праздника вместе с главой Петербурга Александром Бегловым.

Репетиция завершилась пролетом авиационной группы, которая разукрасила небо в цвета российского флага.