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«Зенит» интересуется защитником «Ювентуса»

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«Зенит» интересуется защитником «Ювентуса»

Санкт-Петербург, 25 июля. Руководство футбольного клуба «Зенит» проявляет активный интерес к турецкому защитнику туринского «Ювентуса» Мериху Демиралу. Об этом сообщает портал Tuttosport.

По данным ресурса, 21-летний футболист может покинуть команду после приобретения голландского защитника Маттейса де Лигта. Так, на 21-летнего турка претендуют итальянские клубы «Милан», «Рома», «Фиорентина» и клуб Английской премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед».

Напомним, прошлый сезон Демирал начал в турецком «Аланьяспоре». В начале текущего года боссы «старой синьоры» приобрели права на игрока у итальянского «Сассуоло», подписав пятилетнее соглашение.

В составе турецкой сборной защитник провел 6 матчей, не отметившись полезными действиями. 

Ранее стало известно, что вратарь норвежского «Сарпсборга» Александр Васютин пополнил ряды «Зенита». 

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