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Подводная лодка «Кронштадт» впервые примет участие в параде в День ВМФ

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Подводная лодка «Кронштадт» впервые примет участие в параде в День ВМФ

Санкт-Петербург, 25 июля. Впервые в военно-морском параде будет принимать участие дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сегодня в Петербурге проходит генеральная репетиция парада, посвященного Дню военно-морского флота. В том числе свои преимущества покажет подводная лодка «Кронштадт». Это новейшая, неатомная, субмарина 4-го поколения. Лодки такого впервые будут принимать участие в параде. Министр обороны Сергей Шойгу посетит это торжественное мероприятие. Парадные группы морской авиации и свыше 40 боевых единиц флота смогут увидеть все желающие на репетиции торжества.

В главном военно-морском параде, который состоится в Петербурге и Кронштадте 28 июля. 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением, примут участие в смотре военно-морской мощи. Более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев будут задействованы в мероприятии.

Подводная лодка «Кронштадт» впервые примет участие в параде в День ВМФ

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