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Проезд по ЗСД в Петербурге будет бесплатным в День ВМФ

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Проезд по ЗСД в Петербурге будет бесплатным в День ВМФ

Санкт-Петербург, 25 июля. Проезд по Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге в День ВМФ сделают бесплатным.

Как ранее сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, согласно инициативе городских властей, автомобилисты смогут бесплатно проехать по центральному участку Западного скоростного диаметра с 10.00 до 13.00 по московскому времени. Участок включает в себя въезд на ЗСД с Богатырского проспекта, набережной Макарова, набережной Екатерингофки.

Напомним, 28 июля в Северной столице пройдет Главный военно-морской парад России. В нем будут задействованы 40 боевых кораблей и субмарин, авиация и тысячи военнослужащих. 

Ранее действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью готов к проведению парада ВМФ.

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