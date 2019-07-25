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Беглов подтвердил готовность Петербурга к параду ВМФ

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Беглов подтвердил готовность Петербурга к параду ВМФ

Санкт-Петербург, 25 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью готов к проведению парада ВМФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы вымыли и очистили Петербург, Кронштадт, мы готовы. Это будет праздник для всей России», — сказал градоначальник.

У действующего губернатора поинтересовались, какая часть парада ему нравится больше всего. На этот вопрос Беглов ответил, что не может выделить что-то одно.

«Праздник мне нравится в целом», — заметил он.

Отметим, День ВМФ в текущем году году станет юбилейным. В параде в Петербурге и Кронштадте примут участие 43 корабля, 36 самолетов, 20 вертолетов и четыре тысячи военнослужащих.

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