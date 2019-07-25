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Осенняя погода вернется в Петербург на следующей неделе

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Осень возвращается в Петербург на следующей неделе

Санкт-Петербург, 25 июля. Следующая неделя в Петербурге начнется с ветра, дождей и низкой температуры. Гидрометцентр сообщил о влиянии арктического циклона на погоду в Северной столице.

27 и 28 июля жителей и гостей города ждет жаркая погода  — до 30 градусов. С понедельника температура опустится до 20. Во вторник она станет еще ниже и установит рекорд по минимальной температуре. Прогноз погоды на следующую неделю скорее похож на сентябрь. Синоптики прогнозируют холодную погоду, местами ожидается кратковременный дождь. В области также будет облачно и сыро.

Максимальная дневная температура воздуха будет составлять 12 градусов. По данным синоптиков, ветер будет северный  2-5 м/с, а атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба. Плотная облачность рассеется, температура воздуха повысится к выходным.

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