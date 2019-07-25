Женщина погибла в ДТП в Калининском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 июля. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Петербурге. Авария была зафиксирована в Калининском районе города, сообщает источник Федерального агенства новостей.

Вчера, 24 июля, в 13.00 на пересечении Светлановского и Северного проспектов женщина, управляя автомобилем марки Hyundai accent, при повороте налево не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с двигавшемся в прямом направлении с автомобилем Mercedes benz. На место аварии прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы и скорой помощи.

В результате ДТП водитель Hyundai с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки в удовлетворительном состоянии госпитализирована. Пассажирка Hyundai 1987 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась. Ребенок 2017 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом легких, в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Мальчик 2019 года рождения, ушибом печени, гематомой и ссадиной лба, гематомой мягких тканей правого бедра в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).