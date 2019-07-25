Оппозиция в Петербурге хочет путем провокаций дискредитировать избирательную систему

Санкт-Петербург, 25 июля. Кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что путем провокаций оппозиция в Петербурге хочет дискредитировать избирательную систему.

«Фактически уже на примере московской протестной кампании мы убедились, что речь идет не о реальном участии в избирательном процессе и стремлении победить на выборах, а об имитационных процессах, основная цель которых состоит в том, чтобы дискредитировать избирательную систему и поставить под сомнение честность и прозрачность избирательных процедур», — отметил политолог в комментарии изданию «Слово и Дело».

По его мнению, оппозиция также рассчитывала создать негативный информационный фон и провести рекламу своих действий в качестве борцов с режимом.

Шаповалов назвал митинг в Петербурге «продолжением московской акции». По его словам, тут легко заметить серьезную координацию усилий.

Эксперт предупредил, что в Петербурге, скорее всего, будут использовать те же лозунги и идеи, которые были использованы в Москве. Делать это будут те же структуры, которые организовывали протестную акцию в столице. Однако политолог выразил уверенность, что организаторы митинга не смогут извлечь из мероприятия серьезных дивидендов.

Ранее Газета.ru сообщила, что Следственный комитет начал расследование уголовного дела о незаконных митингах у здания Мосгордумы. Дело открыто по статье о «Воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ).