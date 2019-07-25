Оппозиция превратила в акцию ненависти согласованный митинг в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июля. Депутат петербургского законодательного собрания Андрей Анохин считает, что оппозиция расшатывает ситуацию в городе и превращает митинги в акции ненависти.

По словам парламентария, в Петербурге задан вектор на чистоту и полную прозрачность выборов. Все зафиксированные в ИКМО нарушения получили свою оценку и эту проблему в городе искоренят.

«А оппозиция превращает митинги в акции ненависти для того, чтобы расшатать ситуацию в городе. Любые попытки приписать все, что происходило в ряде муниципалитетов на счет власти, – провокация», — цитирует Анохина портал Nation News.

Митинг несогласных с отказом в регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований прошел в Петербурге на площади Ленина. Мероприятие собрало не более тысячи человек, в том числе около 200 представителей СМИ.

Присутствовавший на митинге лидер движения «Патриоты Великого отечества» Николай Стариков назвал происходившее позорным зрелищем.

«Если на Украине сегодня из клоуна делают политика, то сегодня мы увидели некоторых «политиков», которые превратились в клоунов», — отметил Стариков.

По его словам, в некоторых местах участники митинга «хохотали в голос» над словами выступающих.