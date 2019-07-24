Дорожные пробки, вызванные митингом оппозиции, возмутили петербуржцев

Санкт-Петербург, 24 июля. Петербургская оппозиция провела митинг в центре города, следствием чего стал дорожно-транспортный коллапс в районе Финляндского вокзала.

Массовая акция в час-пик посреди недели привела к тому, что город встал в длинных пробках. Петербуржцы, включая как водителей, так и пассажиров, крайне резко выражались в адрес протестующих, которые продемонстрировали свое пренебрежение интересами горожан. Самые резкие комментарии были опубликованы в сервисе «Яндекс.Пробки», пишут «Невские новости».

Напомним, что 13 июля в Санкт-Петербурге произошло крупное ДТП: автомобиль Subaru Impreza врезался в такси, машину марки Hyundai Solaris, стоявшую перед светофором. Водитель такси погиб на месте, а виновника дорожно-транспортного происшествия госпитализировали, сообщили в районном отделе ГИБДД. Свидетели ДТП рассказали, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Газета.ру».