Полиция не поддалась на провокацию «циркачей», устроивших митинг в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Сотрудники полиции не поддались на провокации митингующих у Финляндского вокзала, устроивших «цирк» вместо организованного пикета.

Представители оппозиции пытались «раскачать» митинг и спровоцировать полицию, чтобы создать инфоповоды на волне «задержаний». Как передает «НьюИнформ», на площадь Ленина пришли националисты и провокаторы с украинскими флагами. Кроме того, в толпе бродили маргинальные личности, будучи сильно пьяными.

Полицейские не позволили ситуации выйти из-под контроля и следили за порядком на митинге.

Как сообщалось ранее, прошедший митинг больше походил на цирковое шоу, нежели на волеизъявление народа. Очевидцы заметили круживший на эвакуаторе вокруг площади броневик, на котором находился мужчина, похожий на Владимира Ленина. Спустить на землю тяжелую технику не удалось благодаря действиям полицейских, которые приказали отогнать автомобиль.

Прошедший в Петербурге в среду митинг прошел спокойно и завершился раньше времени: люди попросту стали покидать место сборища. В итоге на площади остались обычные фрики, гопники и пьяницы, собравшиеся ради «тусовки».