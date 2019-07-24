В Петербурге началась подготовка 4 тысяч наблюдателей на выборах

Санкт-Петербург, 24 июля. Первый этап обучения наблюдателей на выборы губернатора Петербурга стартовал в среду в БКЗ «Октябрьский». Стать наблюдателями на выборах решили более 4 тысяч петербуржцев.

Обучение наблюдателей проходит в два этапа. Первый – теоретический – этап включает в себе информацию о статусе, обязанностях и особенностях работы. На втором – практическом – этапе наблюдателей познакомят с процессом голосования на местах, покажут новый комплекс обработки избирательных бюллетеней и расскажут о правилах составления протокола в машиночитаемом виде с использованием QR-кода.

На первом мероприятии в БКЗ «Октябрьский» присутствовали председатель Общественной палаты Петербурга, глава городской избирательной комиссии и другие. Глава ОП Петербурга отметил, что задачей наблюдателей является контроль за процессом голосования и обеспечение соблюдения прав каждого избирателя. Наблюдатели должны способствовать тому, чтобы выборы прошли честно, правильно и достойно.

Списки наблюдателей от Общественной палаты были сформированы по соглашению с 47 некоммерческими организациями. На каждом из почти двух тысяч избирательных участков будут работать по два наблюдателя от ОП.

Ректор ЛГУ имени Пушкина, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Станислав Еремеев отметил, что большинство наблюдателей на выборах составляют студенты и молодежь. Еремеев подчеркнул важность того, чтобы молодое поколение придерживалось активной гражданской позиции и способствовало проведению честных и открытых выборов.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев рассказал, что обучение на таком уровне проходит впервые. Обычно обучение наблюдателей на выборы начиналось за одну-две недели. В этот раз первое мероприятие прошло за полтора месяца до выборов, причем на такой площадке, как БКЗ «Октябрьский».

«Это говорит о том, что страна заинтересована в том, чтобы выборы прошли максимально прозрачно, честно и без нарушений. А если кто-то попытается что-либо нарушить, то наблюдатели от Общественной палаты смогут быстро и квалифицированно отреагировать. Все эти действия направлены на то, чтобы выборы прошли прозрачно в нашем городе. Для нас это очень важно», — заявил депутат.

После обучения наблюдатели сдадут экзамены, чтобы показать, что готовы к работе. В Общественной палате уверены, со шпаргалками не поймают ни одного человека. Ведь здесь каждый понимает, что 8 сентября — день ответственный. И от решения каждого зависит судьба Санкт-Петербурга.