Санкт-Петербург, 24 июля. Митинг «против произвола» состоялся в Петербурге на площади Ленина у Финляндского вокзала в среду. Поддержать петербургских оппозиционеров пришли представили сексуальных меньшинств, а также провокаторы с флагами Евросоюза и Украины.

Митинг посетили менее тысячи человек, среди которых нашлись представители ЛГБТ-движения, а также провокаторы с флагами Украины и Евросоюза.

Провокаторы пытались не только разжигать агрессию в толпе, но предпринимали попытки устроить балаган на сцене. К микрофону прорвался член движения «Патриоты Великого Отечества». Со сцены его прогнали, заявив, что выступать все будут согласно регламенту. Чуть позже на сцену поднялся ранее судимый борец Вячеслав Дацик. Выступить ему также не дали.

Прошедший митинг больше походил на цирковое шоу, нежели на волеизъявление народа. Очевидцы ранее заметили круживший на эвакуаторе вокруг площади броневик, на котором находился мужчина, похожий на Владимира Ленина. Спустить на землю тяжелую технику не удалось благодаря действиям полицейских, которые приказали отогнать автомобиль.

Видимо, петербуржской оппозиции нечем было привлечь к себе внимание, поэтому они взяли пример с Москвы, где на митинги также приходили провокаторы с флагами Украины и Грузии. Остальным жителям города акция у Финляндского вокзала не понравилась – горожане жаловались на ужасные пробки в этом районе.

Несмотря на хорошую погоду и удобное местоположение активистам не удалось заинтересовать петербуржцев очередным несодержательным митингом. На акцию в Северной столице пришло в десять раз меньше людей, чем в Москве.

Однако в первую очередь это связано со слаженной работой петербургского избиркома. Комиссия провела огромную работу, оперативно и отзывчиво реагируя на ситуации. Горизбирком рассмотрел ранее жалобы кандидатов, которым отказали в регистрации муниципальные избирательные комиссии в нескольких районах города. Комиссия отменила 14 решений местных избиркомов, девять кандидатов были зарегистрированы прямо на заседании, еще пять человек получили регистрацию в ИКМО через несколько дней.

Прошедший в Петербурге в среду митинг прошел спокойно и завершился раньше времени: люди попросту стали покидать место сборища. В итоге на площади остались обычные фрики, гопники и пьяницы, которые и собирались только ради тусовки.