Полиция остановила призывающего к революции «Ленина» на митинге в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 июля. Полиция Петербурга не дала мужчине в образе Владимира Ленина устроить беспорядки на митинге на площади Ленина.

Вечером в среду на площади Ленина проходит митинг, посвященный регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований. На мероприятие пришли в общей сложности не более тысячи человек, две сотни из которых составляли журналисты. Оппозиционеры решили другим путем привлечь к себе внимание общественности, решив устроить провокацию.

Организаторы привели на мероприятие актера в образе Ленина. Кроме того, к площади подъехал эвакуатор с броневиком. По задумке авторов, Ленин должен был стоять на броневике и призывать пришедших к революции.

Однако планам оппозиционеров не суждено было сбыться. Правоохранительные органы, следящие за безопасностью участников акции, предотвратили провокацию, не позволив сгрузить броневик с эвакуатора. Человеку в образе вождя пришлось отдуваться своими силами: он цитировал, вероятно, речь Ленина в 1917 году, пишет Nation News.

Попытка оппозиции раскачать скучный митинг у Финляндского вокзала провалилась. Лозунги, использовавшиеся на акции в Петербурге, слово в слово повторяли кричалки «независимых» кандидатов на незаконных митингах в Москве.

Организаторы, судя по всему, хотели с помощью провокации с броневиком создать инфоповод, аналогичный выходке оголившейся активистки на Трубной площади в столице. Напомним, во время выступления Константина Янкаускаса девушка раскрыла пальто, показав обнаженное тело с политическим лозунгом.

В Петербурге митинг привлек внимание в основном пьяниц, гопников и представителей сексуальных меньшинств, которых не интересовали идеи организаторов — они пришли на площадь Ленина ради собственных интересов.