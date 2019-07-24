Оппозиция вытолкнула со сцены кандидата на митинге в Петербурге, наплевав на свободу слова

Санкт-Петербург, 24 июля. Представители так называемой оппозиции не дали возможности председателю Санкт-Петербургского отделения движения «Патриоты Великого Отечества» Анатолию Петрушину рассказать свою историю о том, как его не зарегистрировали на муниципальных выборах.

В среду на площади Ленина в Петербурге начался митинг по вопросу регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований. На акцию пришли всего лишь 350 человек. Оппозиция буквально на каждом углу кричащая о свободе слова в очередной раз продемонстрировала, что этот принцип работает «только для своих».

Перед собравшимися решил выступить Петрушин — председатель городского отделения движения «Патриоты Великого Отечества». Он поднялся на сцену и хотел поделиться своей историей о недопуске его кандидатуры на муниципальные выборы. Однако женщина с микрофоном грубо оттолкнула Петрушина, после чего в его адрес посыпались откровенные оскорбления.