Митинг в Петербурге поддержали только гопники, пьяницы и гомосексуалисты

Санкт-Петербург, 24 июля. Митинг на площади Ленина в Петербурге поддержали в основном только гопники, пьяницы и представители сексуальных меньшинств.

Митинг по вопросу регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований собрал на площади Ленина не более 350 человек. Однако со стороны может показаться, что встреча посвящена любой тематике, но только не выборам. Мероприятие поддержали в основном изрядно пьяные граждане и гопники, которые, не стесняясь, общались с любопытными журналистами и блогерами на русском матерном.

«Я здесь родился и вырос», — приводит заявление одного из подвыпивших активистов «Невские новости».

Конкретизировать свои требования мужчина, вероятно, не смог. Зато более целенаправленно на митинг пришли гомосексуалисты. Представители ЛГБТ-сообщества не упускают ни одного шанса заявить о себе. Благодаря их участию встреча визуально стала казаться более массовой. Гей-парочки показательно обнимались, пугая прохожих с традиционной ориентацией.

За порядком на площади Ленина и безопасностью активистов следят сотрудники правоохранительных органов города.